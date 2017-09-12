Директор Большого попросил о встрече с Серебренниковым для обсуждения «Нуреева»

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин попросил следователей разрешить ему встретиться с режиссером Кириллом Серебренниковым, чтобы обсудить будущую премьеру балета «Нуреев». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает ТАСС.

«Еще до отпуска, когда Кирилл Серебренников находился на съемках в Петербурге, мы обсудили с ним по телефону возможность показа "Нуреева" и договорились продолжить разговор на нашей личной встрече в Москве», — рассказал директор Большого.

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«Понимая, что обстоятельства вряд ли позволят Кириллу Семеновичу быть на выпуске спектакля, руководство театра направило в первых числах сентября в Следственный комитет ходатайство о личной встрече с Кириллом Серебренниковым для обсуждения судьбы балета "Нуреев". Ответа мы пока не получили», — добавил он.

По словам Урина, балет будет показан на сцене Большого в новом сезоне, который открывается во вторник.

«В общей сложности мы рассчитываем показать порядка десяти премьер, и балет "Нуреев" в том числе», — сказал он.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.