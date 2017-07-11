Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прокомментировал перенос премьеры балета «Нуреев» в Большом театре, постановкой которого занимался. Он написал в Facebook во вторник, 11 июля, что «невышедшие спектакли не исчезают».

«Сегодня была бы премьера. Но Рудик не может жить без свободы. И он опять упорхнул», — написал Серебренников.

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Режиссер выразил благодарность гендиректору Большого театра Владимиру Урину, а также артистам и продюсерам, работавшим над постановкой.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля. Урин в понедельник уточнил, что балет представят в мае 2018 года.