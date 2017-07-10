Минкульт открестился от причастности Мединского к переносу балета «Нуреев»

Министерство культуры России опровергло информацию о том, что балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова в Большом театре был перенесен по личному распоряжению главы ведомства Владимира Мединского. Об этом в понедельник, 10 июля, РИА Новости сообщили в пресс-службе Минкульта.

«Цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений. Это исключительно компетенция художественного руководства, которому мы всецело доверяем», — отметили в Минкульте.

В то же время в ведомстве подтвердили, что между министром и гендиректором Большого Владимиром Уриным состоялся долгий телефонный разговор, во время которого они обсуждали в том числе и балет «Нуреев».

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева также пояснила, что министр не видел постановку.

Ранее в понедельник источник ТАСС рассказал, что глава Минкульта лично распорядился отложить премьеру спектакля, так как усмотрел в балете гей-пропаганду.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля. Урин в понедельник уточнил, что балет представят в мае 2018 года.