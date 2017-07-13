Мединский пообещал «бросить все» и сходить на «Нуреева»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что видел фрагменты прогона балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова после того, как Большой театр решил перенести премьеру. Он пообещал журналистам посетить постановку в следующем году, передает ТАСС в четверг, 13 июля.

«Обязательно [посмотрю]. Я брошу все и пойду на прогон», — пообещал Мединский.

Министр отказался отвечать на вопрос, причастен ли он к переносу спектакля. «Я уже официально все сказал», — отметил чиновник.

10 июля представители Минкульта опровергли информацию о том, что «Нуреева» перенесли по личному распоряжению Мединского. «Цензура и запреты — это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений», — заверили в министерстве.

Ранее в тот же день ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Мединский распорядился отложить премьеру спектакля, так как усмотрел в балете гей-пропаганду.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля. Урин в понедельник уточнил, что балет представят в мае 2018 года.