Сидите, смотрите

В сезоне 2017/18 театры страны будут разговаривать с публикой о революции (в том числе сексуальной, воплощением которой стал Рудольф Нуреев), вспоминать героев Тургенева, Толстого и Шекспира. А фестивали — привозить в страну самые яркие европейские постановки, многие из которых не позволят зрителям мирно сидеть на своих местах. «Лента.ру» собрала лучшие театральные события на осень-зиму.

«Привидение»

Почти тридцать лет назад сентиментальный фильм с Патриком Суэйзи и Деми Мур стал лидером проката в Штатах и заработал массу денег. Герою, превратившемуся в призрака и пытающемуся наладить контакт со своей вполне живой девушкой, сочувствовали миллионы зрительниц, приведших в кинотеатры своих мужей и бойфрендов. Те, для кого история была слишком сладка, спасались, глядя на гомерически смешную Вупи Голдберг в роли мошенницы-медиума, которая вдруг на самом деле стала способна общаться с привидениями. В 2011 году этот сюжет взяли для своего мюзикла Дейв Стюарт, Глен Баллард и Брюс Джоэл Рубин — и мировая премьера «Привидения» случилась в Манчестере. Затем лондонский Вест-Энд, затем Бродвей и далее везде — поющий и пляшущий призрак радостно шествует по миру. Теперь его ждут в МДМ, лицензию купила российская компания Stage Entertainment, уже который год представляющая в Москве главные мировые мюзиклы («Кошки», «Красавица и чудовище», «Бал вампиров»). Текст переводит Алексей Иващенко, так что есть гарантия, что можно будет слушать пение, не вздрагивая от глупых рифм.

Москва, МДМ, ежедневный показ с 8 октября

«Территория»

Немецко-английская группа God Squad приглашает зрителей вместе почитать «Войну и мир» — и кроме салона Анны Павловны Шерер на сцене появляются Ленин и Мэрилин Монро. Актеры не просто играют свои роли — они буквально втаскивают зрителей в спектакль (и некоторым даже достанется бокал настоящего шампанского на великосветском приеме). Тормошит публику и российский режиссер Дмитрий Волкострелов: в его спектакле «Я сижу в комнате» каждый из зрителей должен будет что-то сказать в микрофон, и именно из этих звуков сложится партитура композитора-авангардиста Элвина Люсье. Вот это разрушение «четвертой стены» между залом и артистами очень характерно для фестиваля «Территория», задача которого — научить зрителя воспринимать современное театральное искусство и участвовать в нем. В этом году фестиваль также позовет народ на выставку Робера Лепажа «Библиотека», смотреть которую надо будет в шлемах виртуальной реальности, на спектакль «Тобольск. Доска почета», текст которого собран из монологов вполне реальных жителей сибирского города, и на перформанс Яна Фабра «Бельгия правит». Знаменитый бельгийский режиссер-провокатор (против выставки которого в Эрмитаже протестовали защитники животных, не разобравшиеся в том, что чучела сбитых на автобанах кошек были предназначены именно пробудить чувство ответственности в людях) выясняет в нем отношения со своей родиной — и родине мало не покажется.

Москва, Театр Наций, Мультимедиа Арт музей, Центр имени Мейерхольда, ММОМА, Винзавод, 12-25 октября

«Страсти по Матфею»

В Россию впервые привозят один из главных балетов ХХ века — гигантский (почти четыре часа) спектакль Джона Ноймайера на евангельский сюжет. Гамбургский худрук взял масштабную ораторию Иоганна Себастьяна Баха и сотворил трагический спектакль, в котором история Спасителя изложена просто и ясно. Ни капли стеба; ни секунды притворного пафоса. Сквозь сцену, сквозь оркестр (сидящий на сцене), сквозь зрительный зал путешествует человек, родившийся в Вифлееме — вот он, рядом, он очень устал (моление о чаше — один из самых ярких эпизодов спектакля) и он продолжает свой путь. В Гамбурге этот спектакль периодически играют в действующей церкви святого Михаила; в России выбран Зал имени Чайковского — потому что между залом и сценой не должно быть оркестровой ямы, Христос должен иметь возможность спокойно сойти к людям.

Москва, Концертный зал имени Чайковского, 25 октября

«Три толстяка»

Столетие Октябрьской революции — для многих режиссеров повод задуматься о том, чем же была эта революция и какую сторону следовало выбрать, если предоставлялась такая возможность. Худрук петербургского БДТ Андрей Могучий для разговора на эту тему выбирает нетривиальный сюжет — сказку Юрия Олеши. Сказка эта, написанная в 1924 году 25-летним автором, полна абсолютной веры в правоту народного восстания — что сейчас, кажется, не модно. Могучий не собирается воспроизводить текст в точности так, как он был написан, — в спектакль будут добавлены личные высказывания актеров, в нем участвующих. В любом случае можно ожидать очень красочного зрелища.

Санкт-Петербург, БДТ, 7 ноября

NET («Новый европейский театр»)

Этот фестиваль привозит в Москву тех, кто только что «выстрелил» на главных европейских фестивалях, кто стал сенсацией, скандалом, чья карьера резко рванула вверх. Среди них — грек Димитрис Папаиоанну с перформансом «Великий укротитель». Имя художника, занявшегося сценическими искусствами, впервые громко прозвучало в 2004 году, когда он ставил церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах, — но лето 2017 года стало еще более громким его триумфом: «Великий укротитель» стал главным событием Авиньонского фестиваля. Еще один авиньонский герой — Борис Никитин — покажет в Москве спектакль Martin Luther Propagandapiece; у режиссера, вовсе не говорящего по-русски, есть русские корни — правда, очень далекие — в предках у него путешествовавший за три моря Афанасий Никитин. Также среди героев феста — швейцарец Том Луц и португалец Тьяго Родригес; рядом с иноземными спектаклями — отечественные постановки, также ставшие событиями. Москва хвастается «Музеем инопланетного вторжения» — спектаклем-бродилкой, во время которого зрители, проходя по «маленькому провинциальному музею», начинают верить, что в Сибири не так давно высаживались инопланетяне, а Петербург отвечает «Сталкерами», где разыгрываются три сцены, которых не было в знаменитом фильме Тарковского.

Москва, Театр Наций, 8 ноября — 20 декабря

Context

Хрупкая прима Мариинского театра Диана Вишнева в роли Петрушки, выходящего на боксерский ринг супротив здоровенного лба с гигантскими мышцами, новенький спектакль о Вацлаве Нижинском, поставленный Марко Гекке, визит легендарной итальянской балерины Алессандры Ферри, в 50 лет вернувшейся на сцену и положившей всех молоденьких балерин одним движением ноги, — все это фестиваль, придуманный самой Вишневой. Качество танцев и качество фильмов о танце, входящих в программу, гарантируется ее именем. Ну, кроме программы молодых хореографов — тут что вырастет, то вырастет, гарантий никаких нет. Зато есть азарт: вдруг на наших глазах явится новый большой талант?

Москва, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр имени Моссовета, Центр документального кино, 14-19 ноября

Санкт-Петербург, Сцена Эрарта, БДТ, Мариинский театр, Angleterre cinema lounge, 16-19 ноября

«Дягилев P.S.»

Фестиваль-приношение великому импресарио выстраивает свою программу так, чтобы этому импресарио понравилось — а ведь тот интересовался не только балетом (благодаря которому прославился), но и классической музыкой, и выставками. В этом году фест вышел на новый уровень: он не просто привозит в Петербург громкие спектакли, но выступает сопродюсером одной из премьер. «Автобиография» английского хореографа Уэйна Макгрегора создана при поддержке фестиваля — и Дягилев, позволявший экстремальные эксперименты своим сотрудникам, точно был бы доволен. Потому что Макгрегор вплетает в свои фантастические танцы мотивы, привнесенные из высокой науки: так, для «Автобиографии» он использовал данные, полученные учеными при исследовании его ДНК. Еще в программе феста — гастроль пермского оркестра MusicAeterna с Теодором Курентзисом, спектакль норвежского хореографа Йо Стромгрена о Коко Шанель, фотовыставка, посвященная «современному Дягилеву», импресарио Сергею Даниляну, и визит Балета Лотарингии.

Санкт-Петербург, Театр музыкальной комедии, Большой зал филармонии, Александринский театр, БДТ, Шереметевский дворец, 23 ноября — 1 декабря

«Нуреев»

Спектакль, со скандалом отмененный в июне, все-таки будет показан в декабре, — сообщает Большой театр. Уберут ли из спектакля ту фотографию Ричарда Аведона, где танцовщик гордо стоит без штанов, — пока неясно, но в любом случае гриф будет «18+».

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Постановщикам спектакля — Кириллу Серебренникову и хореографу Юрию Посохову (который вообще-то главный, поскольку именно он сочиняет танцы) — охранители родного искусства уже предъявили претензии, что, мол, зачем они отображают личную жизнь знаменитого артиста, можно было бы обойтись только творчеством. Но дело в том, что именно в случае Нуреева личная жизнь и творчество спаяны воедино — его дружба с английской примой Марго Фонтейн ввела его в Ковент Гарден, его роман с датским танцовщиком Эриком Бруном способствовал «чистке» танца, большей аккуратности в работе. Ну да, был вот такой балетный гений, сжигавший свою собственную жизнь с дикой интенсивностью, и успевший станцевать в пять раз больше и в десять раз лучше своих благонравных и долго живущих коллег. Под домашним арестом не сидел, да. Все остальное — было.

Москва, Большой театр, 9-10 декабря

«Последние дни»

Худрук московского Молодежного театра Алексей Бородин собирается соединить в своем спектакле пьесу Михаила Булгакова, пушкинского «Медного всадника» и новую пьесу Бориса Акунина. Булгаковские «Последние дни» — это пьеса о Пушкине, в которой поэт не появляется: о нем говорят, но его самого на сцене нет. Есть Дантес, донимающий Наталью Николаевну, есть Геккерен, устраивающий ему сцену ревности, есть Николай I, не одобряющий стиль жизни поэта, и царские чиновники, делающие все, чтобы дуэли с отлично стреляющим противником никто не помешал. Сам же Александр Сергеевич где-то «за кадром» — там он мучается из-за присланных ему пасквилей, выходит на дуэль и лежит смертельно раненный в дальней комнате. Новаторская для тридцатых годов ХХ века пьеса Булгакова говорила не только о Пушкине, но и о самом Булгакове: он писал ее, раздумывая о Сталине и о себе, а на бумаге появлялись Пушкин и Николай I.

Москва, РАМТ, январь 2018

«Швейк. Возвращение»

Этот спектакль должен был выйти в московском «Современнике» и стать возвращением режиссера Валерия Фокина в театр, где начиналась его громкая слава. Но что-то не задалось — и теперь Фокин выпускает «Швейка» в Петербурге, в Александринском театре, которым руководит. Премьера посвящена столетию революции — то есть взяв ехидный, абсурдистский и очень человечный текст Ярослава Гашека, переложенный для сцены Татьяной Рахмановой, Фокин решил обойтись без пафоса в отмечании этой даты.

Санкт-Петербург, Александринский театр, 25 января 2018

«Фаэтон»

Теодор Курентзис в сезоне будет приезжать с концертами в Москву и Петербург, выпускать премьеры в Перми, весной руководить пермским Дягилевским фестивалем — и не забудет про зарубежные турне. Но вот что важно: дирижер не только много и качественно работает сам, он еще зовет в Пермь звезд первой величины. В этом сезоне «Фаэтона» Жана-Батиста Люлли выпускает в местной опере худрук ансамбля Le Poeme Harmonique Венсан Дюместр — специалист по аутентичному исполнительству. То есть французский XVII век явится на Урале в силе своей и славе, в оборочках, париках и божественной виртуозности. Спектакль будет выпущен в сотрудничестве с театральным департаментом Версальского дворца.

Пермь, Театр оперы и балета, март 2018

«Юлий Цезарь»

В новом сезоне программа трансляций спектаклей из Великобритании в кинотеатры будет доступна жителям более полусотни российских городов, от Калининграда до Владивостока. Англичане покажут пьесы Шекспира, современные комедии (в том числе «Молодой Маркс», где будущего идеолога революционеров сыграет Рори Киннир), и отчаянную пьесу Федерико Гарсия Лорки «Йерма». Но понятно, что главным событием сезона станет шекспировский «Юлий Цезарь», поставленный в Национальном театре Николасом Хайтнером — там Брута, решающегося на убийство Цезаря, будет играть Бен Уишоу. Совсем, казалось бы, недавно — главный герой в жутковатом «Парфюмере», почти вчера — Q в бондиане, шокирующий Бонда — Дэниела Крейга своей молодостью и самоуверенностью. Сейчас — один из главных актеров поколения.

март 2018

«Анна Каренина»

Еще один спектакль одного из четырех великих хореографов ХХ века: Джон Ноймайер, взяв музыку Чайковского и Шнитке, превращает в танец роман Льва Толстого. Это копродукция Большого театра и Гамбургского балета — в Германии премьера только что состоялась, нам ждать еще полгода. Толстовская история перенесена в наше время в США: Алексей Каренин становится ведущим предвыборную кампанию политиком (выкрутасы жены оказываются так некстати!), а Вронский — спортсменом; фермер Левин разгуливает в кожаных штанах и ковбойской шляпе. При этом хореограф, вольно обращаясь с обстоятельствами жизни героев, сохраняет в неприкосновенности суть их взаимоотношений — все страдания и все взаимонепонимания на месте и прописаны в танце искуснейшим образом.

Москва, Большой театр, 23 марта 2018

«Фальстаф и его друг принц Уэльский»

Марк Захаров ставит спектакль по двум шекспировским пьесам — «Фальстафу» и «Генриху IV». Принято считать, что история о веселом пьянице Фальстафе, приятеле принца Уэльского, мгновенно позабытом царственным героем, как только тот получил корону — это история о взрослении и ответственности принца. Ну, вроде можно пить и дебоширить, пока от тебя толком ничего не зависит, а уж как получил корону — будь образцом для нации. Но Марк Захаров собирается «на примере принца Уэльского порассуждать о фашистской идеологии, которая приводит людей к власти». «Ведь сказать, что сегодня фашизм отвергают все люди, нельзя, — сказал режиссер. — Мы привыкли, что шут — это дурь, остроумие, отвага», — цитирует Марка Захарова ТАСС. «Но Фальстаф не так прост — у него получается прикидываться дурачком, и это, как ни странно, становится главным рычагом его продвижения наверх. К сожалению, и сегодня "глупые люди" под соусом патриотических лозунгов пробираются наверх и занимают высокие посты». Кажется, будет очень интересно.

Москва, Ленком, март 2018

Dance open

Этот петербургский фестиваль привезет «Золушку» Жана-Кристофа Майо в исполнении Балета Монте-Карло. Автор одной из самых успешных премьер Большого театра за минувшее десятилетие, Майо создал для главного театра страны «Укрощение строптивой» — а теперь покажет в северной столице свой давний спектакль, с которого начиналась его слава. Это трогательная семейная история (феей является умершая мать Золушки, по которой тоскует ее отец) рассказана ярким театральным языком. Костюмы Жерома Каплана вполне достойны подиума высокой моды. Кроме того, Dance open обещает гастроль Национального балета Нидерландов (труппы, знаменитой своими работами с современными хореографами, сочиняющими неоклассику, уважающими пуанты и тонкую чисто балетную графику) и гала-концерт, где, как всегда, соберутся звезды со всего мира.

Санкт-Петербург, Александринский театр, 4-17 апреля 2018

«Му-му»

Дмитрий Крымов соединяет в одном спектакле «Записки охотника» и «Муму». Постановки художественного руководителя «Лаборатории Дмитрия Крымова» в «Школе драматического искусства» не раз получали «Золотые маски» («Демон. Вид сверху», Opus № 7, «О-й. Поздняя любовь») — художник, ставший режиссером, поражает публику не только эффектной «картинкой», но и нетривиальной работой с актерами. В «Му-му» одну из главных ролей исполнит Лия Ахеджакова. Какую именно — пока не сообщается.

Москва, Театр Наций, 10-11 апреля 2018

«Влюбленный Шекспир»

Историю, придуманную Томом Стоппардом для фильма с Гвинет Пэлтроу, поставит в Театре Пушкина Евгений Писарев — режиссер, уважающий право публики на развлекательный театр, при этом умеющий держать планку высокого искусства. Он только что выпустил в «Табакерке» «Кинастона» — историю из тех же времен, когда в Англии в театре могли играть только мужчины, женщинам это было строжайше запрещено. Переодевания, недоразумения, и за флером шутовства — разговор о сущности театра, о том, что такое актерская профессия вообще — любимые темы Писарева.

Москва, Театр Пушкина, май 2018

«Триумф времени и бесчувствия»

Название оратории Генделя Il trionfo del tempo e deldisinganno, сочиненной им в 1707 году, обычно переводится как «Триумф времени и правды», но Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко предлагает свой вариант. Возможно, это связано с тем, что режиссер-постановщик Константин Богомолов ликвидировал либретто кардинала Памфили и заказал новое Владимиру Сорокину. В творчестве автора «Льда» и «Голубого сала» он видит барочные черты и полагает, что писатель создал либретто, конгениальное Генделю. Собственно за звуки будет отвечать ансамбль Questa musica и дирижер Филипп Чижевский.

Москва, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, 17 мая 2018