Суд арестовал квартиру и машину режиссера Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и денежные средства режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«11 октября года Басманным районным судом Москвы вынесены постановления о наложении ареста на имущество обвиняемого Серебренникова, а именно на находящиеся на счетах денежные средства в размере более 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более четырех тысяч долларов, а также на квартиру и автомобиль», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Кроме того, по решению суда было арестовано имущество бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина: денежные средства в размере свыше 80 тысяч долларов и пяти тысяч евро, а также изделия из золота.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа». Соучастниками преступления следователи считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову.

Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России в Латвию.



