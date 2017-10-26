Следователи рассказали о сговоре директора РАМТ и Серебренникова

Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела «Седьмой студии». Об этом в четверг, 26 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Установлена причастность к хищению бывшего директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софьи Апфельбаум, которая в настоящее время является директором Российского академического молодежного театра», — сказала она.

По версии следствия, несколько лет назад Апфельбаум вступила в сговор с худруком «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым. В период с 2011 по 2014 годы она от имени Минкультуры России подписывала с организацией соглашения о предоставлении субсидий в сумме свыше 214 миллионов рублей.

Затем, как считает следствие, Апфельбаум обеспечивала согласование отчетной документации, где содержались «завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий». Тем самым она способствовала хищению бюджетных средств в размере 68 миллионов рублей.

Вина бывшей чиновницы подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок и изъятыми финансовыми документами. В ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму как минимум 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа». Соучастниками преступления следователи также считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректа труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России в Латвию.

