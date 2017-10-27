Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях

Басманный суд Москвы поместил под домашний арест директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум по делу о хищениях бюджетных средств. Об этом в пятницу, 27 октября, «Ленте.ру» сообщила представитель суда Юнона Царева.

По ее словам, мера пресечения по ходатайству следствия избрана на два месяца, до 26 декабря.

По версии следствия, на должности директора департамента государственной поддержки искусства Минкультуры Апфельбаум способствовала хищению крупной суммы денег при реализации проекта «Платформа». Она, как заявил в суде следователь, не признала свою вину в мошенничестве, но согласилась с тем, что «халатно относилась к распределению бюджетных средств».

26 октября Следственный комитет России сообщил о задержании бывшей чиновницы, ныне — директора РАМТ по подозрению в мошенничестве по делу «Седьмой студии» и сговоре с режиссером Кириллом Серебренниковым.

По данным ведомства, в период с 2011 по 2014 годы Апфельбаум подписывала соглашения о предоставлении «Седьмой студии» субсидий на 214 миллионов рублей, а затем помогала согласовать отчетную документацию с завышенными сведениями о количестве и стоимости мероприятий. Тем самым, как полагают следователи, она способствовала хищению бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа». Соучастниками преступления следователи также считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректа труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России в Латвию.