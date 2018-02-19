Умерла мать Кирилла Серебренникова

Мать российского режиссера Кирилла Серебренникова Ирина скончалась в Ростове-на-Дону после тяжелой болезни. Об этом друг семьи, пожелавший не раскрывать своего имени, сообщил ТАСС в понедельник, 19 февраля.

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По словам собеседника агентства, церемония прощания с женщиной уже состоялась. «Ее кремировали полчаса назад. Мать умерла после тяжелой болезни, была парализована. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели», — подчеркнул он.

Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года. Художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». Серебренников вину не признает. В декабре режиссера отказались выпустить за залог, равный сумме, в краже которой его обвиняют.