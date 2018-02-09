Рома Зверь сыграл одну из главных ролей в ленте Серебренникова о Цое

Продюсеры «Лета» режиссера Кирилла Серебренникова огласили актерский состав фильма. Одну из главных ролей исполнил Рома Зверь из группы «Звери», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 февраля.

«Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде», — говорится в сообщении. Продюсер Илья Стюарт подчеркнул что «Лето» — не биографическая картина о лидере группы «Кино».

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Рома Зверь сыграл Майка Науменко, фронтмена рок-коллектива «Зоопарк». Отмечается, что для музыканта это дебют в игровом кино. Роль Натальи исполнила Ирина Старшенбаум, ранее появившаяся в «Притяжении» Федора Бондарчука. Цоя сыграл актер Тео Ю («Один за другим» Ким Ки Дука, «В поисках Сеула» Бенсона Ли и «Равные» Дрейка Доримуса).

Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

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