Гребенщиков обматерил «лживый» фильм Серебренникова о Цое

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков нецензурно раскритиковал еще не вышедший фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Его слова приводит портал MR7.ru в четверг, 15 февраля.

«Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как [совокупляться] за чужой счет, больше ничего не умеют. Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ», — подчеркнул Гребенщиков.

Музыкант также выразил надежду, что Серебренникова, находящегося под домашним арестом по делу о хищении бюджетных средств, освободят.

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Ранее в феврале продюсеры «Лета» огласили актерский состав фильма. Одну из главных ролей — фронтмена рок-коллектива «Зоопарк» Майка Науменко — исполнил Рома Зверь из группы «Звери». Картина рассказывает малоизвестную историю отношений Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Сюжет разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Дата выхода фильма пока не раскрывается.

Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года.

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