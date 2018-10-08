У программы «Время» вновь сменится ведущий

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вновь займет пост ведущего основной программы «Время», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести выпуски будних дней для сибирских регионов и Дальнего Востока, а также основные субботние эфиры. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Клейменов был ведущим «Времени» с 1998 по 2004 год. Позднее он возглавил дирекцию информационных программ Первого канала и покинул телеэфир. В феврале 2018 года он вновь стал вести ежевечерние выпуски новостей, а Андреева и Елисеев перешли в дневной эфир.

Тогда в администрации телекомпании это объяснили сложностями работы в обновленной студии: от журналистов требовалось взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. 3 октября Клейменов стал лауреатом премии ТЭФИ за создание нового образа телепрограммы.

В мае 2018 года Клейменов в прямом эфире намекнул на будущие изменения в телепередаче. Спустя несколько дней он подтвердил, что уходит из «Времени», а его место займут Андреева и Елисеев.

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