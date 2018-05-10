Екатерину Андрееву вернули в главные эфиры программы «Время»

Руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов покинет пост ведущего программы «Время», который он занимал с февраля 2018 года. Эту информацию он подтвердил изданию «Ведомости», принадлежащему семье Демьяна Кудрявцева.

Об изменениях в эфире Клейменов намекнул, завершая вечерний эфир 8 мая. «Ну, вот и наступило время прощаться и не до завтра, впрочем, возможно, что и не навсегда. Так или иначе, сегодня мы прощаемся, и не только потому, что все проекты и все герои временны и только время вечно, — надеюсь, программа "Время" тоже. Потому настала пора прощаться, что с самого начала это было, как сказано у классика, повествование в отмеренных сроках. Мы, не буду скрывать, хотели вас немного развлечь. А ведь нет ничего более занудного, чем затянувшееся развлечение. Конечно, не мне судить, но надеюсь, миссия выполнена», — сказал ведущий.

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Позднее Клейменов подтвердил, что Екатерина Андреева и Виталий Елисеев вернутся в эфир в качестве ведущих выпусков новостей в европейской части России. С его слов, его временной обязанностью была отладка рабочего процесса в новой студии, и сейчас данная работа завершена. Ранее с аналогичными заявлениями выступала пресс-служба телеканала, однако сроки возвращения ведущих не оговаривались.

Кирилл Клейменов стал ведущим программы «Время» в феврале 2018 года. С зимы и до 8 мая Андреева и Елисеев в будние дни вели выпуски программы для сибирских регионов и Дальнего Востока. Они же оставались основными ведущими в выходные и праздники.

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