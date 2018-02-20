На Первом заступились за Екатерину Андрееву

Речи об уходе телеведущей Екатерины Андреевой из программы «Время» на Первом не идет. Об этом агентству «Интерфакс» заявили в пресс-службе телеканала.

Уточняется, что Андреева, ведушая вечерний эфир новостей с 1997 года, и Виталий Елисеев пока будут вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса. «На европейскую "орбиту" и Екатерина и Виталий вернутся после того, как освоят новые возможности студии». Место Андреевой временно занял Кирилл Клейменов.

С понедельника 19 февраля «Время» выходит из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут применяться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.

Ранее ряд СМИ сделали вывод, что Андрееву отстранили от эфира.

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