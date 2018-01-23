«Что? Где? Когда?» заменит знатоков детьми

Первый канал запустит серию игр «Что? Где? Когда?» с участием детей. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

Дети поучаствуют в трех играх, вторая из них выйдет на экраны 4 февраля. Взрослые знатоки клуба в это время «перевоплотятся в телезрителей», говорится с сообщении канала, поступившем с «Ленту.ру».

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Победителем серии станет команда, которая выиграет с наиболее крупным счетом. Во второй игре сыграет команда школьников из Перми. В 2017 году они завоевали титул чемпионов Европы по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников 8-9 классов. В составе команды Максим Лукин, Александр Луценко, Олег Одинцов, Максим Няшин, Василий Онучин. Капитан команды — Екатерина Постнова.

«Что? Где? Когда?» выходит по телевидению с 4 сентября 1975 года. Согласно концепции «интеллектуального казино», знатоки делятся на команды и зарабатывают деньги, сидя за столом и отвечая на вопросы телезрителей. В случае победы команды в финале серии игр лучший участник получает хрустальную сову и денежное вознаграждение. Когда знатоки клуба проигрывают, то же вознаграждение отправляется телезрителю, задавшему вопрос.

Ранее в январе Первый канал оштрафовали на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя в анонсе программы «Что? Где? Когда?».

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