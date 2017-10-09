Бывший вице-губернатор Петербурга задал вопрос в «Что? Где? Когда?» и выиграл

В эфире «Что? Где Когда?» 8 октября прозвучал вопрос от бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. Вопрос включили в состав «суперблица», в рамках которого один игрок должен верно ответить на три вопроса подряд. Вопрос Осеевского был первым.

За столом остался капитан игравшей команды Ровшан Аскеров. «В Смольном институте благородных девиц за отсутствием кавалеров девушки танцевали друг с другом. Михаил Осеевский из Москвы спрашивает, как в XVIII веке стали называть такие танцующие парочки», — озвучил вопрос ведущий.

Аскеров предположил, что такие пары называли розовыми. Правильным ответом было «шерочка с машерочкой» (дамы обращались друг к другу ma cherie — «моя дорогая» по-французски — прим. «Ленты.ру»).

Участница команды Аскерова знала ответ на вопрос. Ведущий заметил, что в команде Аскерова очень сильные игроки, а то, что он берет на себя ответственность отвечать на блицы, только все губит.

Осеевский выиграл 90 тысяч рублей. Эти средства бывший заместитель петербургского губернатора намерен передать в детский хоспис города, сообщает Rambler News Service.