Первый канал оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за Цоя на «Что? Где? Когда?»

Арбитражный суд Москвы заставил Первый канал заплатить 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя в анонсе программы «Что? Где? Когда?». Об этом в понедельник, 22 января, сообщает РИА Новости.

Как утверждается в материалах суда, предметом судебного спора стала песня «Весна», права на которую принадлежат компании «Музыкальное право». «Взыскать с ОАО "Первый Канал" в пользу ООО "Музыкальное право" компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тысяч рублей», — говорится в резолютивной части решения суда.

Отмечается, что первоначальный размер исковых требований составлял три миллиона рублей. Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.

Согласно материалам дела, в марте 2016 года Первый канал неоднократно использовал ролик-анонс весенних игр «Что? Где? Когда?», где без разрешения «Музыкального права» была использована песня Цоя. По мнению истца, представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека в эфире телеканала.

В декабре 2017 года Первый канал проиграл спор с «Музыкальным правом» о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование другой песни Цоя — «Кукушки».

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