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Муж Шурыгиной избил ее второго насильника в эфире Первого канала

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Муж Дианы Шурыгиной Андрей Шлягин в эфире программы «На самом деле» набросился на гостя Александра Рухлина, который фигурировал в рассказах о ее изнасиловании. Передача вышла 17 января.

Шлягин появился в студии после того, как Рухлин не стал извиняться перед Шурыгиной за то, что «воспользовался» ее опьянением после Сергея Семенова, которого признали виновным в изнасиловании девушки. Со словами «Извинись, падла!» Шлягин несколько раз ударил молодого человека по лицу, затем его вывели из студии.

Редакторы шоу пригласили Шурыгину и Рухлина для проверки на детекторе лжи. Рухлин ранее не появлялся на телевидении.

Молодых людей подключили к полиграфу, Рухлин признался, что секс с Шурыгиной у него был, но он не насиловал девушку. По его словам, Шурыгина проснулась и, будучи в адекватном состоянии, помогла ему раздеться, после чего они вступили в половой акт. Молодой человек настаивает, что девушка не была в крови от побоев Семенова и вступила в контакт по собственной воле.

Шурыгина утверждала, что была без сознания, когда Рухлин вошел в комнату, и помнит все урывками. Она сказала, что не может обвинить парня в изнасиловании, поскольку не помнит, что сказала ему в тот момент из-за опьянения. По словам Шурыгиной, она очнулась от действий Рухлина и попросила, чтобы он ушел. Тот согласился, поэтому Шурыгина не стала настаивать на наказании для него.

Однако девушка считает, что Рухлина нельзя причислить к насильникам только формально. В сущности же, он переспал с девушкой, которая из-за своего состояния даже не могла ответить отказом, полагает она. «Это еще хуже», — сказала Шурыгина в эфире «На самом деле».

В конце выпуска Рухлин заявил, что раскаивается, и извинился перед родными за позор, который им пришлось пережить. По его словам, теперь его жизнь изменилась, и он готовится к женитьбе.

В марте 2016 года Шурыгина, которой на тот момент было 16 лет, после празднования дня рождения подруги обвинила одного из гостей — 21-летнего Семенова — в изнасиловании. Суд приговорил его к трем годам заключения, 10 января 2018 года Семенов вышел по УДО.

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