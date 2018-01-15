Шурыгина снова заглянула на «Пусть говорят»

Первый канал анонсировал эфир «Пусть говорят», гостями которого стали прославившаяся на телевидении Диана Шурыгина и Сергей Семенов, отсидевший год в тюрьме за ее изнасилование. Анонс опубликован в Twitter телеканала.

Новый ведущий передачи Дмитрий Борисов обсуждает с Шурыгиной и ее родителями их эмоции по поводу освобождения Семенова, а позднее приглашает героя в студию. «Что стороны готовы сказать друг другу?» — говорится в описании эфира.

Семенов также стал героем программы «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. Выпуск был показан в понедельник, 15 января.

Семенов вышел из тюрьмы 10 января после года заключения. Суд признал, что он изнасиловал несовершеннолетнюю Шурыгину на вечеринке по случаю дня рождения ее подруги. История была рассказана в нескольких выпусках программы «Пусть говорят», каждый из которых показал высокие рейтинги.

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