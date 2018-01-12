Шурыгина отреагировала на освобождение из тюрьмы своего насильника

Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря эфирам на Первом канале, прокомментировала освобождение Сергея Семенова, осужденного по обвинению в ее изнасиловании. В интервью каналу «360» она назвала наказание для него слишком мягким.

«Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: "Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали". Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!» — возмутилась Шурыгина.

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Девушка назвала Семенова «очень страшным человеком». «Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее», — сказала она.

Семенов досрочно вышел на свободу 10 января. Изначально суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней Шурыгиной, затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима.

История Шурыгиной и Семенова получила огласку в начале 2017 года, после участия девушки в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Авторы шоу посвятили Шурыгиной еще несколько выпусков, которые имели вирусный эффект. Девушка обрела популярность, а по достижении совершеннолетия вышла замуж за 29-летнего оператора Первого канала.

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