Осужденный за изнасилование Шурыгиной вышел на свободу

Из колонии досрочно освобожден осужденный за изнасилование жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной Сергей Семенов. Молодой человек, по данным РЕН ТВ, покинул территорию исправительного учреждения 10 января в семь утра.

Днем ранее сестра Семенова поблагодарила всех, кто выступал в его поддержку. В соцсетях она рассказала, что семья юноши в течение года добивалась для него условно-досрочного освобождения: «Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея».

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В марте 2016 года 16-летняя Шурыгина после празднования дня рождения подруги обвинила одного из гостей — 21-летнего Семенова — в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам заключения. История получила общественный резонанс после неоднократного появления Дианы в ток-шоу «Пусть говорят».

Шурыгина получила известность и вышла замуж за 29-летнего оператора Первого канала.

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