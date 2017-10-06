Свадьба Шурыгиной закончилась дракой с ее женихом

На свадьбе прославившейся жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлягина произошла драка. Ролик с потасовкой опубликован на YouTube-канале LIKE NEWS.

На видео, которое было снято во время празднования, блогер Дмитрий Дорин безуспешно попытался подарить невесте подарок — восемь красных гвоздик в пятилитровой банке. Его остановили сотрудники охраны, которые потребовали мужчину покинуть помещение. Затем к Дорину подошел Шлягин, свалил его на пол и, нецензурно выражаясь, начал угрожать блогеру.

Материалы по теме С донышка постучали Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером

В самом конце ролика мужчина объяснил свое поведение тем, что, «как обычно, спасал мир». Ранее на YouTube появилось видео, на котором Дорин приходит в кафе, где работает Шурыгина, и требует от девушки сделать с ним селфи.

В марте 2016 года после празднования дня рождения подруги Шурыгина, тогда еще несовершеннолетняя, обвинила одного из гостей в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».