Ставшая известной после изнасилования жительница Ульяновска, героиня серии программ «Пусть говорят» Диана Шурыгина вышла замуж. Об этом сообщает kp.ru.

Избранником девушки стал 29-летний оператор «Первого канала» Андрей Шлягин. Брак был заключен во Дворце бракосочетания №4, затем молодые люди отмечали событие в ресторане в Южном Бутово.

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Отмечается, что молодые люди познакомились весной во время съемок телевизионного проекта. На тот момент жених не знал, что Шурыгина стала жертвой изнасилования.

В марте 2016 года после празднования дня рождения подруги Шурыгина, тогда еще несовершеннолетняя, обвинила одного из гостей в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».

