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Роскомнадзор принял меры из-за времени выхода в эфир передач о Шурыгиной

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В отношении Первого канала составлен протокол в связи с нарушением времени выхода в эфир серии выпусков передачи «Пусть говорят», посвященных изнасилованию несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной. Об этом заявила начальник управления надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяна Денискина, передает РИА Новости.

«Составили протокол не за то, что рассказали о девочке, а за то, что этот сюжет вышел не в то время», — пояснила чиновница.

Программы на данную тему, как и большинство выпусков «Пусть говорят», начинались в 20:00 мск. Согласно российскому законодательству, в частности, не подлежит распространению с 04:00 до 23:00 информация, обосновывающая допустимость насилия по отношению к людям и оправдывающая противоправное поведение.

Серия из пяти программ «Пусть говорят» о Шурыгиной, транслировавшихся на Первом канале с 31 января по 7 марта, вызвала широкий общественный резонанс. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин посчитал, что авторы передачи нарушили федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По запросу парламентария, как отмечали в Роскомнадзоре, были приняты адекватные меры административного воздействия. Самому Рашкину пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский попенял за публикацию в Twitter служебной переписки с регулятором.

Помимо этого, на фоне ажиотажа вокруг посвященных Шурыгиной телепередач в Следственном комитете России (СКР) обвиняли отечественные СМИ в паразитировании на изнасилованиях подростков. «В нарушение законодательных запретов раскрываются персональные данные несовершеннолетних пострадавших, чем подогревается общественный интерес не к проблеме преступности, а к самим преступникам и к совершаемым ими преступлениям», — заявлял старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров.

В марте 2016 года Шурыгина, которой тогда было 16 лет, после празднования дня рождения подруги обвинила одного из гостей — Сергея Семенова — в изнасиловании. Суд приговорил молодого человека к трем годам тюрьмы. В период трансляции выпусков «Пусть говорят» с участием Шурыгиной девушке было 17 лет. Совершеннолетие она отметила 12 июня 2017-го.

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