В СКР обвинили российские СМИ в паразитировании на изнасилованиях подростков

В Следственном комитете России заявили о чрезмерном тиражировании в СМИ темы изнасилования девушек-подростков. Об этом в понедельник, 17 апреля, во время парламентских слушаний на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве» объявил старший помощник председателя СКР Игорь Комиссаров.

По его словам, в последнее время СМИ излишне упорствуют, освещая криминальную тематику, особенно случаи изнасилований девушек, благодаря которым телеканалы привлекают аудиторию и зарабатывают «очень большие деньги».

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«В нарушение законодательных запретов раскрываются персональные данные несовершеннолетних пострадавших, чем подогревается общественный интерес не к проблеме преступности, а к самим преступникам и к совершаемым ими преступлениям», — отметил Комиссаров.

Он подчеркнул, что необходимо ужесточить контроль за «эксплуатацией образа ребенка», ставшего жертвой преступления, и призвал законодателей обратить внимание на проблему.

Ранее Роскомнадзор пообещал принять меры административного воздействия в отношении редакции Первого канала из-за серии выпусков передачи «Пусть говорят», посвященных изнасилованию несовершеннолетней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной.

В конце марта депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин, вошедший в парламентскую группу по разработке законопроекта о защите детей от сексуальных преступлений, предложил запретить передачу «Пусть говорят». «Считаю, что когда речь идет о защите детей от всякого рода извращенцев-нелюдей, никакие компромиссы не допустимы», — подчеркнул он.