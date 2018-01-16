Шурыгина назвала Малахова подлым после эфира с ее насильником

Диана Шурыгина, прославившаяся благодаря эфирам на Первом канале, посвященным ее изнасилованию, возмутилась, что телеведущий Андрей Малахов пригласил на эфир Сергея Семенова, отсидевшего год за насилие над ней. Отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале, Шурыгина сказала, что считает поведение ведущего подлым и низким.

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«Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня. Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко, я считаю», — написала Шурыгина в ответ на вопрос, не обидно ли ей, что «Андрей теперь защищает преступника».

Девушка полагает, что досрочное освобождение Семенова подтолкнет молодых людей, наблюдающих за этой историей, к насилию над несовершеннолетними.

«Эта история получила широкую огласку, о чем думают сами органы, отпуская насильника несовершеннолетней девочки через год с лишним домой и на телевидение в Москву, к чему они призывают? Давайте, ребят, насилуйте малолеток, если они смогут доказать вину, то посидите годик, еще и прославитесь!» — негодует Шурыгина.

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Семенов с семьей пришел на съемки шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на «России 1» на следующий день после освобождения из тюрьмы. Программа вышла в эфир вечером 15 января. В тот же день, несколькими часами позже, в передаче «Пусть говорят» на Первом канале выступила Шурыгина, заявившая, что шокирована столь скорым освобождением Семенова. Адвокат Шурыгиной считает, что оно было незаконным.

В январе 2017 года, Шурыгина в эфире шоу «Пусть говорят», которое тогда вел Малахов, рассказала, что Семенов во время вечеринки воспользовался пьяным состоянием девушки, которой на тот момент было 16 лет. Экстравагантное поведение и высказывания Шурыгиной обрели вирусную популярность и превратились в мем. После этого команда Малахова посвятила истории еще несколько выпусков, которые показывали высокие рейтинги.

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