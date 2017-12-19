Первый канал отказался от «Иронии судьбы» перед Новым годом

Кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет покажет не Первый канал. 31 декабря лента выйдет на «России 1», рассказала «Ленте.ру» представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

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По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале пояснил, что согласно договоренностям каналов с «Мосфильмом», владеющим правами на картину, «есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение».

Взамен «Иронии судьбы» Первому каналу предоставили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлый раз показывала «Россия 1», уточняет собеседник «Ленты.ру».

Распределение касается не только новогоднего эфира, а всего года в целом. В переделе участвуют только Первый канал и «Россия 1».

Первый канал транслировал «С легким паром» в предновогоднем эфире начиная с 2007 года. До этого 31 декабря фильм показывали на разных каналах — на НТВ, ТВ Центре и ТВ-6.

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