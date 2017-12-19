Первый канал объяснил пропажу «Иронии судьбы» из предновогоднего эфира

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в этом году покажет «Россия 1» согласно договоренностям с киноконцерном «Мосфильм» — владельцем прав на картину.

«"Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале («России 1» — прим. «Ленты.ру»). Обе картины Первый канал покажет 31 декабря — в 16:50 "Кавказскую пленницу" и в 21:15 "Иван Васильевич..."» — рассказали на канале.

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Как ранее сообщал источник «Ленты.ру», такое распределение касается не только новогоднего эфира, но и всего года в целом. В переделе известных советских лент участвуют только Первый канал и «Россия 1».

«Ирония судьбы, или С легким паром» — фильм Эльдара Рязанова 1975 года. С начала 1990 годов картину перед Новым годом показывали разные каналы (НТВ, ТВ Центр, ТВ-6). Право транслировать картину в преддверии праздника закрепилось за Первым каналом в 2007 году.

Мы спросили мнение читателей «ВКонтакте» по поводу изменений в традиционной программе передач на 31 декабря: