Подсчитаны траты среднего россиянина на празднование Нового года

Потребительское настроение россиян улучшилось, на празднование Нового года средний гражданин потратит 17,6 тысячи рублей. Это на четыре процента больше, чем год назад. Об этом в понедельник, 11 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Deloitte.

Год назад средний новогодний бюджет россиянина составлял 16,9 тысячи рублей — на два процента больше, чем в 2015 году (16,5 тысячи рублей), отмечается в исследовании.

Материалы по теме Стоп! Замедление инфляции грозит России катастрофой

По словам партнера Deloitte Владимира Бирюкова, расходы россиян на новогодние праздники в два раза превышают аналогичные траты европейцев. В целом поведение россиян перед Новым годом все больше сближается с привычками жителей Европы.

Мы спросили читателей ВКонтакте, сколько они готовы потратить на праздник:

10 декабря Федеральная антимонопольная служба сообщила об увеличении числа жалоб на завышение цен на продукты питания в России в преддверии Нового года. Но в ведомстве не видят поводов для проведения соответствующих проверок.

По данным Росстата, стоимость традиционного новогоднего блюда — салата оливье в нынешнем году вырастет на 1,2 процента из-за удорожания его ингредиентов.