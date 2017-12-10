Россияне пожаловались на накручивание цен на продукты перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России, однако не видит поводов для проведения соответствующих проверок. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают РИА Новости.

«Цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков. В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют», — сказали в пресс-службе.

В ноябре специалисты подсчитали стоимость изготовления салата оливье. Из-за удорожания его ингредиентов, салат в этом году обойдется на 1,2 процента дороже, чем в предыдущем.