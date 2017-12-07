Стала известна цена новогоднего стола для жителей Чукотки

Росстат подсчитал стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в регионах России. Дороже всего накормить семью в Новый год обойдется жителям Чукотского автономного округа — затраты составят 8178 рублей, что следует из опубликованного службой отчета.

Отмечается, что расчет производился исходя из количества продуктов на семью из четырех человек. В списке новогодних продовольственных товаров 29 пунктов, в том числе салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», овощи и фрукты, мясо, водка, отечественный коньяк и игристое вино.

Следующие по цене новогоднего стола после Чукотки — Ненецкий автономный округ (7733 рубля) и Якутия (7641 рубль). Четвертая в списке Москва (7486 рублей).

Дешевле всего собрать новогодний стол получится у жителей Ингушетии — там на семью из четырех человек потратят 3153 рубля. Указано, что средняя стоимость праздничного стола в России по сравнению с прошлым годом выросла на 221 рубль.