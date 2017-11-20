Аскеров проглядел подсказку в «Что? Где? Когда?», проиграл и обиделся на Друзя

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров возмутился решением не засчитать ответ его команды из-за подсказки из зала в зимней серии игры против Елены Потаниной. Видеозапись передачи, показанной 19 ноября, опубликована на YouTube.

В ходе обсуждения очередного вопроса ведущий Борис Крюк заметил, что стоящий за спиной Аскерова Ким Галачян кивает в ответ на последнюю версию, озвученную игроками. Он удалил его из зала, а ответ команде не засчитали. По правилам данной игры, при ошибке за стол садится команда-соперник, возглавляемая Потаниной.

Аскеров и его игроки утверждали, что не видели подсказки Галачяна. Тогда ведущий обратился к знатокам Александру Друзю и Андрею Козлову с просьбой рассудить, как поступить в этом положении. Оба ответили, что команда Аскерова должна выйти из-за стола и уступить соперникам. Команда Потаниной в итоге выиграла. Аскеров отказался пожать ей руку.

Позже в комментарии журналисту Аскеров заявил, что Друзь поступил «совершенно омерзительно». «Он принимал решение не как магистр, а как человек, который меня не любит. Поэтому я никогда в жизни не смогу попросить у него подсказки. То, что он сделал — это подлость и низость. Для меня он не магистр и больше никто, просто этого человека не существует», — сказал он. Видеозапись также опубликована на YouTube.