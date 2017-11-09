Магистр «Что? Где? Когда?» схлестнулся в баттле с бедным студентом

Магистр игры «Что? Где? Когда?», выпускник МФТИ Максим Поташев принял участие в интеллектуальном баттле со студентом пятого курса Валерием Радзиловым. Видео опубликовано на YouTube.

Перед выходом на баттл студент заявил, что «без блата, взяток и связей ничего не добиться». Поташев вызвался опровергнуть эту точку зрения. В ходе нескольких раундов соперники спорили по поводу возможностей для молодого поколения, периодически подкалывая друг друга. В финале студент заявил, что происходящее — «историческая фигня», и признал, что не все его убеждения верны.

Схватка магистра «Что? Где? Когда?» и пятикурсника стала промороликом к Первой профессиональной олимпиаде студентов «Я — профессионал».