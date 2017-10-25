Тина Канделаки решила пойти на рэп-баттл с Млечным

Телеведущая Тина Канделаки посмотрела рэп-баттл площадки Versus с участием артистов Млечного и Майти Ди, после чего втянулась в беседу с исполнителями в Twitter.

Она поблагодарила за упоминание Майти Ди и упрекнула Млечного в том, что он забывает текст. Млечный, в свою очередь, откликнулся на оскорбление и вызвал Канделаки на баттл.

«Глянул свежий твит. За упоминание, конечно, спасибо, НО ТАРАТОРИТЬ С ТЕКСТОМ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. ГО НА ВЕРСУС?» — написал рэпер.

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Телеведущая согласилась принять участие в состязании и пообещала доказать, «кто по бумажке, а кто чисто за хайп».

В ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл россиянина Мирона Федорова, он же Оксимирон, с американцем Баширом Ягами, известным как Dizaster. За два месяца до этого прошел словесный поединок Оксимирона и Гнойного (Слава Карелин), в котором со счетом 5:0 победил последний.