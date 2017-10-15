Культура
 

Dizaster обложился оружием и назвал Оксимирона голубым

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Американский рэпер Dizaster, который в ночь на 16 октября станет соперником российского артиста Оксимирона, продемонстрировал свою готовность к баттлу, опубликовав несколько посвященных мероприятию постов в своем Instagram.

За три дня до баттла Dizaster опубликовал фото, на котором он предстает в состоянии напряженного раздумья, склонившись над пеньком с рядом матрешек — на каждую было врезано лицо Оксимирона. На следующий день он поприветствовал соперника с приездом в Лос-Анджелес и сопроводил эти слова фотографией, на которой предстал в майке с надписью СССР, противогазе, с пистолетом за пазухой и с автоматом в руках.

14 октября Dizaster объявил о своей готовности к баттлу и опубликовал свой новый портрет. На нем артист, которого по паспорту зовут Бачир Ягами, сидит на полу, обложившись оружием. Дополняют образ бутылка русской водки и россыпь рублевых банкнот советского образца между ног рэпера.

День самого баттла американец встретил публикацией уже без собственного участия, но зато нашел несколько слов в адрес соперника. Фотографию Чебурашки с запиской на русском языке «Дядя Диз, ты можешь спеть мою любимую песенку завтра?» сопровождает подпись «Каждому, каждому в лучшее верится. К нам катится, катится голубой Мирон» — причем также на русском языке.

Поединок пройдет в Лос-Анджелесе 15 октября в рамках международного турнира World Domination. Оксимирон станет первым в истории площадки русскоязычным участником — но сам впервые в карьере будет соревноваться на английском языке. Платную трансляцию в сети проведет организатор турнира, американская лига баттл-рэпа King Of The Dot.

Dizaster — рэпер из Лос-Анджелеса, который выигрывал чемпионский титул KOTD. Среди его соперников были такие известные артисты, как Canibus и Cassidy. В американский прокат осенью выходит музыкальная драма о баттл-культуре Bodied, в которой Dizaster сыграл одну из ролей, а также выступил исполнительным продюсером.

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