Черная комедия про три рекламных щита победила на кинофестивале в Торонто

Кинофестиваль в Торонто, традиционно присуждающий вместо наград жюри призы зрительских симпатий, назвал победителей. В главной категории лауреатом стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), сообщается на сайте мероприятия.

Картина повествует о женщине, которая использует три придорожных рекламных щита, чтобы заставить местную полицию расследовать убийство ее дочери. Режиссером черной комедии выступил Мартин Макдона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»). В ленте снялись Фрэнсис Макдорманд, Питер Динклэйдж, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон.

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Российская премьера «Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури» состоится 1 февраля 2018 года.

В секции «Полуночное безумие» (Midnight Madness), в которой представлены фильмы в жанрах экшен, хоррор и фантастика, победила картина Джозефа Хана о баттл-рэпе. Продюсером ленты Bodied выступил Эминем, в ней снялись Кэлам Уорси, Джеки Лонг и хип-хоп-исполнитель Dizaster.

Приз за лучшую документальную картину зрители присудили фильму «Лица, деревни» (Visages, villages) Аньес Варды. В нем рассказывается о путешествии режиссера по Франции.

Кинофестиваль проходил в Торонто с 7 по 17 сентября. Наряду со смотрами в Каннах, Берлине и Венеции, он считается одним из крупнейших фестивалей.