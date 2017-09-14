Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе

Российский рэпер Мирон Федоров, известный как Оксимирон, опубликовал анонс своего баттла с американским исполнителем Dizaster. Пост появился в Twitter артиста в четверг, 14 сентября.

Поединок состоится 15 октября в Лос-Анджелесе. Он станет главным событием двухдневного турнира World Domination, который пройдет в двух разных странах (место проведения второго баттла пока не называется).

Это будет дебют Оксимирона в англоязычном баттл-рэпе. Это также первое выступление россиянина в американской лиге King Of The Dot (KOTD).

Ролик баттла появится в сети с русскими субтитрами.

Dizaster — баттл-рэпер из Лос-Анджелеса, обладатель чемпионского титула KOTD.