Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками

Американский рэпер Dizaster (настоящее имя Башир Ягами) заявил, что хип-хоп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров) победил в их словесном поединке, который прошел в Лос-Анджелесе. Его слова в среду, 18 октября, приводит портал buro247.

«Оксимирон победил в этом баттле. Как и всегда. Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И я знаю, как сложно строить панчи на чужом языке. И он достойно держался в своем первом баттле на английском языке против лучшего баттл-рэпера в мире», — подчеркнул Dizaster.

Исполнитель также извинился перед русскими девушками за то, что во время дуэли с Федоровым назвал их пригодными лишь для оказания сексуальных услуг. «Очевидно, что это все шутки, и я безмерно уважаю всех женщин на планете. Но это же смешной панч», — сказал он.

Dizaster добавил, что собирается приехать в Россию в 2017 году.

Материалы по теме «Катится, катится голубой Мирон» Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке

Dizaster — обладатель чемпионского титула американской лиги баттл-рэпа King Of The Dot. 16 октября он принял участие в поединке с Оксимироном. Дуэль рэперов проходила без судей, однако пользователи Рунета назвали победителем Мирона Федорова. На следующий день в сети появилась запись баттла с русским переводом.