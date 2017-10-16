В США прошел рэп-баттл Оксимирона и Dizaster

В Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл между россиянином Оксимироном (Мирон Федоров) и исполнителем из Флориды Dizaster (Башир Ягами). По договоренности, они зачитали свои тексты на английском языке.

При этом рэперы отступали от правил, иногда переходя на русский язык. В частности, Dizaster по-русски оскорбил родню Оксимирона: «Я за 20 долларов занимался сексом с твоей мамой в извращенной форме, пока папа учил физику в библиотеке», — сказал он в переводе на культурный язык. Впрочем, правила рэп-баттла допускают, хоть и не приветствуют подобное общение.

В ответ Оксимирон спросил оппонента, каково ему, будучи арабом, выступать под флагом, покрытым кровью мусульман.

Данное соревнование проходило без судей. Словесная дуэль продолжалась около часа.

Организаторы пообещали опубликовать в сети запись баттла с русскими субтитрами в течение суток.

По окончании баттла Oxxxymiron‏ опубликовал твит, в котором заявил, что он «роняет Запад».