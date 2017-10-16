В Лос-Анджелесе начался рэп-баттл Оксимирона и Dizaster

В Лос-Анджелесе начался рэп-баттл российского исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров) против американца Dizaster (Бачир Ягами). Рэперы читают свои тексты на английском языке.

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Перед баттлом Оксимирон попросил зрителей проявить уважение к обоим артистам, а свое выступление начал цитатой из фильма «Брат 2»: «Вот скажи, американец, в чем сила?»

Представитель России впервые выступает в рамках международного турнира World Domination.

Dizaster — рэпер из Лос-Анджелеса, который выигрывал чемпионский титул KOTD. Среди его соперников были такие известные артисты, как Canibus и Cassidy. В американский прокат осенью выходит музыкальная драма о баттл-культуре Bodied, в которой Dizaster сыграл одну из ролей, а также выступил исполнительным продюсером.

6 августа Оксимирон со счетом 5:0 проиграл словесный поединок исполнителю Гнойному. Видеозапись дуэли набрала более 25 миллионов просмотров.