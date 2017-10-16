В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Dizaster

После окончания рэп-баттла Оксимирона (Мирон Федоров) и хип-хоп-исполнителя из Флориды Dizaster (Башир Ягами) пользователи Рунета превратили словесный поединок в мем, а также попытались определить победителя. В российских пабликах и Telegram-каналах лидером ожидаемо назвали Оксимирона.

Дуэль рэперов проходила без судей. Федоров после мероприятия процитировал в Twitter исполнителя Face, заявив, что «роняет Запад», а также ретвитнул пост, согласно которому «победителя в баттле выбирает каждый сам для себя».

Пользователи соцсетей посмеялись над лицом «слишком довольного» Ресторатора, организатора российской баттл-площадки Versus Battle.

Изображение: канал MDK в Telegram

Помимо этого, на состязании обнаружили поклонника лейбла «Антихайп», резидентом которого является рэпер Гнойный, победивший Оксиморона в петербургском баттле в августе со счетом 5:0.

— бутер на хлеб (@vlrkrlv) 16 октября 2017, 03:32

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Поединок состоялся в Лос-Анджелесе в понедельник, 16 октября, на площадке King Of The Dot. Он продолжался около часа. Организаторы заявили, что видеозапись поединка с русскими субтитрами появится в сети в течение суток.

В дискографии 32-летнего Оксимирона два альбома — «Вечный жид» и «Горгород».