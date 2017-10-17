Культура
 

Организаторы баттла Оксимирона и Dizaster отказали ТВ-3 в трансляции мероприятия

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Российский телеканал ТВ-3, собиравшийся показать в эфире рэп-баттл Оксимирона и Dizaster, опубликовал на своей странице «ВКонтакте» заявление, в котором объяснил, почему не смог это сделать.

«Канал на протяжении длительного времени вел переговоры с организатором мероприятия о покупке прав на телетрансляцию. Результатом переговоров стало достижение согласия по всем условиям трансляции. С согласия канадской компании, канал приступил к анонсированию предстоящего эфирного события», — отмечается в сообщении.

«Тем более неожиданным было для нас внезапное, без объяснения причин, изменение канадской компанией своего решения и прерывание оформления сделки», — указали в ТВ-3.

Также в телекомпании рассказали, что они потеряли время и эфирный ресурс, а также подвели своих зрителей. «Мы уверены, что такое поведение в бизнесе недопустимо. Поэтому мы хотим, чтобы данная ситуация получила оценку не только со стороны канала, но и со стороны судебных инстанций. В России убытки, причиненные недобросовестным ведением переговоров, подлежат возмещению», — сказано в заявлении.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе в понедельник, 16 октября, на площадке King Of The Dot. Он продолжался около часа. Организаторы заявили, что видеозапись поединка с русскими субтитрами появится в сети в течение суток.

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