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«Катится, катится голубой Мирон»

Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке

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Кадр: versusbattleru / YouTube

В ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл россиянина Мирона Федорова, он же Оксимирон, с американцем Баширом Ягами, известным как Dizaster. Как Оксимирон задумал захватить Америку и удалось ли ему это сделать — в материале «Ленты.ру».

Твит, с которого все начиналось

Поединок проходил в рамках турнира World Domination VII канадской площадки King of the Dot (KOTD). Помимо баттла Оксимирона и Дизастера, на мероприятии было еще шесть схваток. 21 октября в Торонто состоится второй день соревнования.

Прямая трансляция велась без субтитров, но запись обещали выложить на YouTube с переводом в течение суток. Доступ к просмотру стоил 30 долларов, однако в России, естественно, бесплатные трансляции велись сразу в нескольких местах, от пабликов во «ВКонтакте» до тематических СМИ.

История с попаданием Оксимирона на англоязычную площадку началась в апреле 2015 года с твита Ресторатора — организатора российской баттл-площадки Versus Battle. Он написал, что баттл Оксимирона и рэпера Johnyboy посмотрели более миллиона человек за сутки, и отметил в публикации основателей других мировых площадок. Откликнулись Органик с KOTD и сам Dizaster — чемпион канадской лиги и один из наиболее знаковых баттл-рэперов Америки.

Дату не называли больше двух лет, и объявлена она была через месяц после баттла Оксимирона с Гнойным, в котором первый потерпел поражение.

Сотрудничество выгодно для обеих сторон: в анонсе боя упоминалось, что просмотры баттлов Оксимирона на YouTube зашкаливают (для Америки уровень в 20 миллионов невероятен, баттлы там смотрят обычно несколько сотен тысяч человек) — а для Федорова выступить в Лос-Анджелесе — приятный пункт в международной карьере.

По словам Оксимирона, на подготовку текста у него ушла неделя, причем он до этого никогда не рифмовал на английском. Дизастер готовился немного иначе — подучил русский и начал выкладывать в соцсети грозные фотографии, где он с оружием и водкой сидит на полу.

А в день баттла потроллил самую ранимую сферу российской культуры, переделав строки из мультфильма про Чебурашку следующим образом: «Каждому, каждому в лучшее верится. К нам катится, катится голубой Мирон».

Suuuka

Баттл Оксимирона и Дизастера начался около шести утра понедельника по московскому времени. Поединок с участием Федорова был главным событием первого дня турнира, поэтому проходил последним. Для посетителей мероприятия и тех, кто смотрел трансляцию с самого начала, это был седьмой час сражений.

Оксимирон вышел на площадку под ревущие овации — стало понятно, что ведущие не преувеличивали, говоря о 85 процентах русских среди публики. Звучали фразы вроде «Давай, Мирон, давай», «Сука, давай» и даже «Эщкере». У американца поддержка в зале была не слабее, просто его поклонники вели себя спокойнее и активировались в специфические моменты, например, когда он зарычал.

Оба участника заметно волновались — после выхода на арену, которую под угрозой охраны расчистили от фанатов, им пришлось ждать еще минут двадцать. Дизастер начал откровенно ныть, что ему душно, и материться по-русски (Suuuka), Оксимирон заигрывал со зрителями, переводил для них на русский просьбы не снимать ничего на телефон и вести себя спокойно.

Оксимирон проверил микрофон фразой из своего баттла с Гнойным: «Я здесь чисто по фану». Открывать баттл ни один из них не хотел: быть вторым гораздо выгоднее, потому что, во-первых, к твоему выходу публика уже разогрета, а во-вторых, за тобой остается последний раунд и финальное слово. В итоге открывать баттл выпало Дизастеру.

Не брат ты мне, гнида черножопая

Дизастер в футболке российского спонсора мероприятия начал с того, что прошелся по орде фанатов Оксимирона в зале, попутно обозвав всех русских коммунистами и спародировав родителей Федорова с утрированным акцентом. Вспомнил семь тысяч ядерных бомб и Роскосмос, который, по его словам, ни на что не способен без Илона Маска.

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Оксимирон открыл свой раунд цитатой из «Брата 2» прямо по-русски: «Вот скажи мне американец, в чем сила?» За несколько часов до этого в его Instagram появилась фотография с граффити, изображающем Данилу Багрова. После этого он долго рассуждал об арабском происхождении Дизастера («Твой папа носит хиджаб, а мама нет, твой отец — он же твой кузен»), и вспомнилась другая цитата, про черножопую гниду. Оксимирон за короткое время успел отречься от российского правительства, посмеяться над своим акцентом, назвать соперника хабиби, напомнить о своих необъятных объемах продаж, отправить куда подальше «Макдоналдс», «Дисней» и американских туристов — и напоследок пообещать превратить Америку в Россию.

«Язык тела говорит мне, что ты киска»

Дизастер еще до баттла рассказывал, что они с Оксимироном друзья и часто созваниваются по видеосвязи. Атмосфера действительно царила товарищеская — оба смеялись над панчами оппонента, и американец даже позволил Оксимирону схватить себя за плечо (до баттла многие переживали, что манера Федорова вступать в телесный контакт с соперником не найдет отклика у Дизастера и он просто-напросто огребет от огромного араба).

По всему было видно, что рэперы слабо владеют фактами из биографий друг друга, поэтому в раундах касались в основном стереотипов и геополитики. Дизастер напомнил Оксимирону, что Калифорния — не Украина, не удастся так легко ее захватить, выдал каламбур со словами put in и обругал русских шлюх. Оксимирон в ответ пародировал американский акцент, переходил на арабский и немецкий, сыпал рифмами вроде «Туркменбаши, турецкий гашиш, таджик» и обвинял соперника в расизме («Я твою культуру знаю лучше тебя, читал книги на арабском и фарси, а ты только говоришь о терроризме и сам создаешь этот негативный образ»).

На личности переходили редко — разве что когда Дизастер решил пройтись по телосложению Оксимирона («Язык тела говорит мне, что ты киска») и расшифровал для всех желающих значение татуировки «1703» на шее Федорова: оказывается, это означает «Я пидор». «Я баба на арабском, а ты баба на русском!» — ответил ему Оксимирон.

«Сак май залупа»

Свой третий раунд Дизастер начал с того, что подкупил фанатов, продиктовав свой личный номер телефона, и вспомнил покончившего с собой Честера Беннингтона из Linkin Park. Затем следовал панчлайн, тут же подхваченный всем населением Twitter: «Знаете, что рифмуется с русским рэпером? Не имеет значения!» (переводится плохо, но суть в том, что русские рэперы не имеют значения).

Далее практически до конца раунда Дизастер демонстрировал свое владение русским языком: «Я трахал твою маму в жопу в библиотеке, пока папа учил физику, она сказала дай мне 20 доллар, а потом давала и орала, и сосала!»

«Сак май залупа», — подытожил он. Оксимирон не остался в долгу и зачитал первую часть раунда по-русски, причем очень быстро. Потом сравнил себя с лас-вегасским стрелком (публика отреагировала негативно), унизил соперника по части музыкального творчества («У тебя 100 баттлов и всего три трека, ты неполноценный MC, девушки, ищите себе такого, который может все сразу»), вспомнил легендарное видео Two girls one cup, подразнил Дизастера за подражание Эминему и, если грубо вырывать строки из контекста, то в какой-то момент даже сказал «Зиг хайль».

«Люди ненавидят, когда в третьем раунде я пытаюсь говорить глубокие мысли», — и Оксимирон заговорил о том, что, хотя он и не хочет объявлять, что баттл-рэп спасет мир, но, по сути, баттл-рэп именно что спасет мир.

«Кто я: андеграунд или продажный гондон?»

Судей на баттле не было, счета и лидера, соответственно, тоже. Оксимирон сразу после поединка ретвитнул пост, согласно которому «победителя выбирает каждый сам для себя».

Это было такое показательное выступление, которое закрепило Оксимирона в статусе звезды. И нет, не «Звезды андеграунда года» (лауреатом премии с таким названием он стал в 2010 году) — к андерграунду он уже давно имеет мало отношения.

В октябре-ноябре Федорова ждут концерты в Ледовом дворце и Олимпийском, он выступает в Берлине и Праге, и если когда-то в одном из треков противопоставлял андерграунд и «продажных гондонов», то теперь такими категориями мыслить перестал.

И это, наверное, нормально: даже Гнойный с его антихайпом и лозунгами вроде i ball was rawt (как пишется, так и слышится) согласился стать членом жюри песенного конкурса на СТС.

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