Первый канал свернул проект Елены Летучей из-за болезни телеведущей

Проект «Летучий отряд» с участием Елены Летучей на Первом канале приостановлен из-за болезни телеведущей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель канала Лариса Крымова.

По словам Крымовой, врач рекомендовал Летучей воздержаться от частых перелетов, необходимых для съемок.

«Начиная с декабря мы пытались придумать, как сохранить программу и при этом не заставлять ведущую летать по несколько раз в неделю, поскольку это запрещено Лене врачами. Но вариант с разделением работы между корреспондентом на месте и ведущей в студии показался нам неубедительным», — пояснила представитель канала.

В результате работу над проектом решили приостановить. «Будем надеяться, только временно», — сказала Крымова, уточнив, что канал готов искать формат, талант и опыт Летучей «найдут себе наилучшее применение».

В своем Instagram 25 января Летучая рассказала, что ей поставили диагноз «нестабильная стенокардия». «В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился», — написала ведущая.

В декабре 2017 года вышло три эпизода «Летучего отряда». В программе Летучая после жалоб россиян на антисанитарию на различных объектах вылетала их инспектировать. В декабре она побывала на курской свалке, школе Новохованска Псковской области и в гостях у многодетной семьи из Воронежа, которой местная администрация отказывает в помощи.

Летучая обрела известность благодаря проекту «Ревизорро» на телеканале «Пятница», в котором она инспектировала рестораны и отели. Съемочная группа, вторгавшаяся на частную территорию и объяснявшая это положениями закона «О СМИ», нередко встречала отпор со стороны администрации заведений. Летучая покинула «Пятницу» в октябре 2017 года ради проекта на Первом.

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