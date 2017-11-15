Названа новая ведущая программы «Ревизорро»

Новой ведущей популярной программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» станет Настасья Самбурская. Об этом в своем Instagram написал в среду, 15 ноября, генеральный директор канала Николай Картозия.

Самбурская уже работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка». «В ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту "Ревизорро": нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту», — отметил Картозия.

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Он также признался в любви к бывшей ведущей проекта Елене Летучей. По словам гендиректора, телеканал год находился в поисках нового «ревизорро» после того, как Летучая объявила о своем уходе.

Картозия также попросил поклонников программы не атаковать грубостями Летучую и Самбурскую.

В конце октября Первый канал подтвердил информацию о приеме на работу Елены Летучей. Она в рамках нового проекта «Летучий отряд» вместе с командой единомышленников поможет зрителям бороться за свои права.