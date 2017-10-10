После визита Летучей в еще одной больнице Воронежа за ночь убили 20 тараканов

В течение ночи, проведенной в палате своей бабушки в первичном сосудистом центре больницы скорой медпомощи (БСМП) №1 Воронежа, Ирина Гулидова убила около 20 тараканов. Об этом во вторник, 10 октября, женщина рассказала изданию «Вести-Воронеж».

«Они сюда не приходят — а просто тут живут. В палатах — на кроватях, стенах, тумбах, в туалете — на раковинах, губках для мытья посуды, на мыле. Как маленькие, так и огромные — до двух сантиметров. Причем я не могу сказать, что в больнице грязно, — нет, палаты чистые, санитарки все убирают», — отметила она.

Двумя месяцами ранее Гулидова сама лежала в той же больнице, но на другом этаже. Там проблемы с тараканами, по ее словам, не было.

Материалы по теме «Если не сдержу слово — повешусь» Летучая нагрянула в больницу и наткнулась на апокалипсис и обгаженные туалеты

Проблему заполонивших воронежские медучреждения тараканов перед этим вскрыла телеведущая Елена Летучая, проверившая больницу №2 имени Федяевского. Она нашла там множество насекомых, но региональные чиновники утверждают, что их туда подбросили. Местные медики уверены, что стали жертвами провокации, так как они проводили дезинсекцию за день до приезда телеведущей.

В Росздравнадзоре сообщили, что вместе с прокуратурой проведут внеплановую проверку больницы №2.

В свою очередь активисты движения «Гражданский патруль» распространили сообщение о том, что тараканы заполнили палаты БСМП №1, в которых лежат ветераны Великой Отечественной войны, пишут «Новости Воронежа». «Многие пациенты малоподвижные, после инсультов, и вынуждены находиться в окружении мерзких насекомых, — заявил общественник Данил Кретов. — Очевидно, администрация больницы не принимает своевременно меры по дезинфекции помещения от насекомых».