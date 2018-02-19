У главной новостной программы в России сменился ведущий

Телеведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева перестала вести федеральный выпуск новостей в вечерний прайм-тайм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ее место занял Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора канала, курирующий информационные программы. Андреева и Виталий Елисеев будут вещать на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала.

С понедельника 19 февраля «Время» начнет выходить из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут использоваться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.

В пресс-службе Первого канала Русской службе «Би-би-си» подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный характер. Источник «Би-би-си», близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до 18 марта 2018 года.

«Время» — самая массовая новостная передача на российском телевидении по охвату аудитории. Екатерина Андреева — ведущая программы с 1997 года.

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