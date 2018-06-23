Терезу Мэй высмеяли за стыдный реверанс

В интернете раскритиковали странный реверанс, которым поприветствовала принца Уильяма премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом сообщает The Independent.

Премьер-министр исполнила очень низкий реверанс при рукопожатии с принцем во время визита в новый реабилитационный центр в Ноттингемшире в четверг, 21 июня. Как отмечает The Independent, это традиционная манера для Мэй делать реверансы. В точно такой же манере она встречала и других членов королевской семьи: королеву Елизавету II и герцогиню Кембриджскую Кэйт Миддлтон.

Как заявил пресс-секретарь королевской семьи, правила этикета предусматривают неглубокий реверанс или почтительный кивок головой при встрече с членами королевской семьи, но они не ожидаются в обязательном порядке и остаются «личным выбором каждого».

В интернете обратили внимание и на сутулость Мэй во время исполнения реверанса, что неправильно с технической стороны. Книга по этикету Debrett’s отмечает, что низкие реверансы подходят «для любительских драматических постановок и могут быть предметом развлечения в королевских кругах», говорится в Debrett’s.

«Тереза Мэй, пытающая сделать реверанс, — это, безусловно, самая смешная вещь, которую я видела за всю неделю», — написал в Twitter один из комментаторов. «Мне стало стыдно, что я британец, после того как я увидел этот реверанс», — добавил другой пользователь социальной сети.

На этой неделе Мэй подтвердила, что готовится представить закон, наказывающий любителей фотографировать под женскими юбками. Она заявила, что нарушители будут отправлены в тюрьму на два года и занесены в публичный реестр преступников, совершивших сексуальные преступления.

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