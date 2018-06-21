Мэй решит участь любителей фотографировать под женскими юбками

Обвиняемые в апскертинге — фотографировании девушек из-под юбки без их согласия — будут отправлены в тюрьму на два года и занесены в публичный реестр преступников, совершивших сексуальные преступления. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает The Independent.

Тереза Мэй подтвердила, что новый закон, вводящий наказание за незаконное фотографирование, будет представлен в четверг, 21 июня, что позволит детально его обсудить до летнего перерыва.

«[Апскертинг] — это отвратительное вторжение в личную жизнь, которое заставляет жертву чувствовать себя оскорбленной. Мы обеспечим, чтобы самые серьезные правонарушители были добавлены в реестр сексуальных преступников, и жертвы не должны сомневаться, что их жалобы будут восприняты всерьез, а виновные будут наказаны», — заявила Мэй.

Уголовное преследование за апскертинг на сегодняшний день может быть осуществлено через закон о харассменте или нарушении общественного порядка, однако новый закон внесет его в ряд сексуальный преступлений.

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16 июня стало известно, что британский депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал принятие закона, запрещающего апскертинг. После этого возмущенная художница и активистка Лорна Рис (Lorna Rees) повесила растяжку на его двери, на которой висели три объекта нижнего белья с фразой: «Никто не должен иметь возможность фотографировать мои трусы, пока я сама этого не захочу».

Кампания за наказание любителей фотографировать под женскими юбками была запущена Джиной Мартин (Gina Martin), которая создала петицию после того, как на музыкальном фестивале мужчина сфотографировал девушку под юбкой.

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