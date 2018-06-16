Британский рыцарь заблокировал закон о наказании для вуайеристов

Британский депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал принятие закона, запрещающего апскертинг — фотографирование девушек из‐под юбки. Об этом сообщает BBC News.

Принятие закона обсуждалось в палате общин Великобритании. Депутат публично никак не прокомментировал свое решение. По словам инициатора закона Джины Мартин, Чоп голосовал против потому, что закон широко не обсуждался. Он также сказал ей, что не до конца уверен в том, что такое «апскертинг». Мартин пообещала ему помочь разобраться с этим.

71‐летний Чоп в 2018 году получил титул рыцаря.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала блокировку закона в своем Twitter-аккаунте. По ее словам, апскертинг — это «вторжение в личную жизнь, из-за которого жертвы чувствуют себя униженными и подавленными».

«Я разочарована тем, что сегодня законопроект не был принят в палате общин, и хочу, чтобы эти меры прошли через парламент при государственной поддержке в ближайшее время», — написала она.

Принятие закона об апскертинге в Британии поддержали кабинет министров и представители общественных организаций. В министерстве юстиции также пообещали ускорить рассмотрение законопроекта. В Шотландии подобный закон действует с 2010 года.

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